Определён лучший новичок сезона НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл признан лучшим новичком сезона НБА, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Болл превзошёл атакующего защитника «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардса и разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Тайриза Халибертона в гонке за награду. Болл в среднем набирал 15,7 очка, 6,1 передачи и 5,9 подбора в 51 матче. В концовке сезона Болл вернулся в строй после травмы запястья и помог «Шарлотт» выйти в турнир плей-ин.



Болл был выбран под третьим пиком на драфте НБА 2020 года после Эдвардса и Джеймса Уайзмена. Ламело выступал в Литве и Австралии перед НБА и не играл в NCAA в отличие от большинства американских проспектов. Болл в среднем набирал 17,0 очка, 6,8 передачи и 7,4 подбора в прошлом сезоне чемпионата Австралии в составе «Илливара Хоукс».