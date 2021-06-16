«Даллас» уволил топ-функционера, который отработал в клубе 23 года

Донни Нельсон покинул пост президента по баскетбольным операциям «Даллас Маверикс», сообщил клуб в официальном пресс-релизе.



Нельсон начал работать в «Маверикс» в 1998 году на посту генерального менеджера. Он является одним из самых авторитетных функционеров в НБА. Только Пэт Райли и Грегг Попович занимали должности президента по баскетбольным операциям в своих командах дольше, чем Нельсон.



«Я просто хочу поблагодарить Донни за 24 года службы этой организации. Донни сыграл важную роль в нашем успехе и помог принести чемпионство «Далласу». Донни всегда будет частью семьи «Маверикс». Я желаю ему всего наилучшего», — сказал владелец «Далласа» Марк Кьюбан.



В 2005 году Нельсон возглавил отдел по баскетбольным операциям «Далласа». С тех пор клуб не попадал в плей-офф только в четырёх сезонах, дважды выходил в финал НБА и выигрывал титул в 2011 году.