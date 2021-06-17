Пол Джордж установил рекорд и повторил достижение Кавая Леонарда

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж набрал 37 очков, 16 подборов и пять передач в пятом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Юта Джаз» (119:111, 3-2).



Джордж — первый игрок в истории «Клипперс» с 35+ очков, 15+ подборов и 5+ передач в матче плей-офф. Пол набирал 30+ очков в трёх играх постсезона кряду. Ранее подобное в форме «Клипперс» делали только Боб Макаду, Кавай Леонард и Элтон Брэнд.



«Лос-Анджелес» проводил пятый матч с «Джаз» без травмированного Кавая Леонарда (подозрение на разрыв крестообразных связок колена). Продуктивность Джорджа помогла «Клипперс» захватить лидерство в серии.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.