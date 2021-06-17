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Леброн Джеймс отметился уникальным историческим достижением за всю историю НБА

Леброн Джеймс отметился уникальным историческим достижением за всю историю НБА
Александр Кожевников
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА. Джеймс в 17-й раз в карьере вошёл в символическую сборную лиги по итогам сезона, что стало рекордом для чемпионата.

Кроме того, Леброн стал вторым баскетболистом в истории, которому удалось войти в символическую сборную в свой 18-й сезон в карьере — ранее такое удавалось Тиму Дункану в сезоне-2014/2015, правда, в отличие от Дункана, Леброн попал во вторую символическую пятёрку, в то время как Дункан был выбран в третьей пятёрке.

Первая символическая пятёрка: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

Вторая символическая пятёрка: Крис Пол («Финикс Санз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

Третья символическая пятёрка: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Руди Гобер («Юта Джаз»).

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