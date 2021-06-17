Леброн Джеймс отметился уникальным историческим достижением за всю историю НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА. Джеймс в 17-й раз в карьере вошёл в символическую сборную лиги по итогам сезона, что стало рекордом для чемпионата.
Кроме того, Леброн стал вторым баскетболистом в истории, которому удалось войти в символическую сборную в свой 18-й сезон в карьере — ранее такое удавалось Тиму Дункану в сезоне-2014/2015, правда, в отличие от Дункана, Леброн попал во вторую символическую пятёрку, в то время как Дункан был выбран в третьей пятёрке.
Первая символическая пятёрка: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
Вторая символическая пятёрка: Крис Пол («Финикс Санз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
Третья символическая пятёрка: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Руди Гобер («Юта Джаз»).
- 17 июня 2021
-
11:37
-
10:11
-
09:57
-
09:37
-
09:07
-
08:35
-
08:13
-
08:01
-
07:47
-
05:40
-
00:36
- 16 июня 2021
-
23:53
-
22:59
-
22:09
-
21:58
-
21:53
-
20:53
-
20:35
-
20:15
-
19:22
-
19:19
-
18:51
-
18:32
-
17:24
-
17:01
-
16:54
-
16:06
-
15:46
-
15:37
-
15:01
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:23
-
12:51