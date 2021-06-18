Врачи вынесли вердикт по Каваю Леонарду перед шестым матчем с «Ютой»
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сыграет в шестом матче серии полуфинала Западной конференци НБА с «Юта Джа» (3-2) из-за растяжения связок правого колена, сообщает ESPN.
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что Леонард может пропустить остаток серии с «Джаз», а также другие матчи плей-офф-2021 в случае первого в истории выхода калифорнийского клуба в финал Западной конференции.
Леонард получил травму на последних минутах четвертой встречи. Он выбыл на неопределенный срок. Команда будет ждать результатов новых медицинских обследований. Ранее у «Клипперс» подозревали у Леонарда разрыв крестообразных связок, из-за чего баскетболист рисковал выбыть до конца сезона и пропустить как минимум полгода.
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