Россия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2021 года.
Россиянки захватили инициативу в матче с первой четверти, выиграв отрезок со счётом 22:19. Вторая десятиминутка завершилась вничью — 14:14.
В третьем игровом отрезке подопечные Александра Ковалёва сумели совершить рывок в девять очков — к заключительной четверти счёт на табло был 61:49 в пользу россиянок. В решающей четверти сборной Хорватии так и не удалось полноценно вернуться в игру. Итоговый счёт матча — 73:62 в пользу сборной России.
Самой результативной в составе российской команды стала Раиса Мусина, оформившая дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов. В составе хорватской сборной 25 очков набрала Ивана Дойкич.
Благодаря этой победе россиянки досрочно гарантировали себе путёвку в плей-офф чемпионата Европы.
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