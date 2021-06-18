Россия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2021 года.



Россиянки захватили инициативу в матче с первой четверти, выиграв отрезок со счётом 22:19. Вторая десятиминутка завершилась вничью — 14:14.



В третьем игровом отрезке подопечные Александра Ковалёва сумели совершить рывок в девять очков — к заключительной четверти счёт на табло был 61:49 в пользу россиянок. В решающей четверти сборной Хорватии так и не удалось полноценно вернуться в игру. Итоговый счёт матча — 73:62 в пользу сборной России.



Самой результативной в составе российской команды стала Раиса Мусина, оформившая дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов. В составе хорватской сборной 25 очков набрала Ивана Дойкич.

Благодаря этой победе россиянки досрочно гарантировали себе путёвку в плей-офф чемпионата Европы.