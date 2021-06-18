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Россия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу

Россия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф женского чемпионата Европы по баскетболу
Александр Кожевников
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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2021 года.

Россиянки захватили инициативу в матче с первой четверти, выиграв отрезок со счётом 22:19. Вторая десятиминутка завершилась вничью — 14:14.

В третьем игровом отрезке подопечные Александра Ковалёва сумели совершить рывок в девять очков — к заключительной четверти счёт на табло был 61:49 в пользу россиянок. В решающей четверти сборной Хорватии так и не удалось полноценно вернуться в игру. Итоговый счёт матча — 73:62 в пользу сборной России.

Самой результативной в составе российской команды стала Раиса Мусина, оформившая дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов. В составе хорватской сборной 25 очков набрала Ивана Дойкич.

Благодаря этой победе россиянки досрочно гарантировали себе путёвку в плей-офф чемпионата Европы.

ЧЕ-2021 (ж). Группа D. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
62 : 73
Россия
Хорватия: Дойкич - 25, Слоньшак - 17, Машич - 6, Бегич - 5, Тадич - 4, Тиквич - 3, Цвиткович - 2, Милетич, Периша, Петрак, Премасунац, Эрьявец
Россия: Мусина - 19, Вадеева - 17, Комарова - 12, Глонти - 9, Шилова - 5, Левченко - 4, Штанько - 3, Голдырева - 2, Федоренкова - 2, Курильчук, Огун, Шабанова
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