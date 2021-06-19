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«Бруклин» обновил статус Кайри Ирвинга перед решающим матчем с «Милуоки»

«Бруклин» обновил статус Кайри Ирвинга перед решающим матчем с «Милуоки»
Антон Мозговой
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг пропустит седьмой матч серии второго раунда плей-офф с «Милуоки Бакс», сообщает репортёр ESPN Малики Эндрюс.

В настоящее время в серии счёт равный 3-3. В решающем матче определится команда, которая пройдёт в следующую стадию.

Ирвинг продолжает восстановление после растяжения связок голеностопа. Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш уже говорил, что Кайри сможет вернуться в строй позднее. Таким образом, он ещё может помочь своей команде.

Ирвинг получил травму, неудачно наступив на ногу лидеру «Бакс» Яннису Адетокунбо в четвёртом матче серии. После этого он пропустил уже две встречи.

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