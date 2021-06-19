Сергей Базаревич прокомментировал крупное поражение сборной России от Турции

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением после товарищеского матча с Турцией (62:80).
«Хотел бы сказать, что ребята – молодцы. До тех пор, пока это было возможно, в тяжелых условиях они умудрялись сохранять концентрацию, пытались выполнить то, чего мы от них ждали. Плюс надо понимать, что COVID-19 вносит коррективы. Мы должны были прилететь накануне, рейс отменили, мы согласились ехать в день игры — хотя понимали, что это будет тяжело. И рассчитывали сегодня на матч с Венесуэлой. В этой сборной какая-то непонятная ситуация с положительными ПЦР-тестами, а играть пришлось с Турцией, которая хорошо к нам подготовилась.
В итоге пострадали из-за слишком хорошей организации. Поездки планировались несколько месяцев назад, а в итоге это сыграло против нас. Надеюсь, что позитивные моменты из этого матча мы извлечем. Еще раз скажу: ребята старались, и это главное. По той ситуации, когда мы многое старались посмотреть, проверить, поменять игроков, я вообще вижу гораздо больше плюсов в этом матче, чем минусов», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.
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