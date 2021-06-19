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«Клипперс» совершили исторический камбэк и прервали антирекорд в истории спорта США

«Клипперс» совершили исторический камбэк и прервали антирекорд в истории спорта США
Алексей Фалько
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«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Юту Джаз» (131:119, 4-2) в шестом матче полуфинала Западной конференции НБА.

«Клипперс» впервые в истории франшизы вышли в финал Западной конференции. «Лос-Анджелес» не мог этого сделать 50 лет, что являлось худшей серией в истории всех спортивных лиг США НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ. «Клипперс» — первая команда в истории НБА, которая дважды отыгрывала отставание 0-2 в серии в одном розыгрыше плей-офф. Ранее «Лос-Анджелес» в первом раунде проиграл два первых матча с «Даллас Маверикс», но в итоге одержал победу в серии со счётом 4-3.

«Клипперс» проигрывали с разницей в 25 очков в третьей четверти и совершили крупнейший камбэк в решающем матче плей-офф за последние 25 сезонов. Никто в XXI веке не мог отыграть 20+ очков в матче, победа в котором обеспечивала выход в следующую стадию постсезона. «Юта» до шестой игры с «Клипперс» выдавала баланс 232-1 за последние 25 сезонов, когда лидировала 25+ очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Клипперс».

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