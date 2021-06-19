Ролевик «Клипперс» установил потрясающий рекорд в решающем матче плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Теренс Мэнн набрал рекордные в карьере 39 очков (8/11 двухочковых, 7/10 трёхочковых, 2/2 штрафных) в шестом матче полуфинала Западной конференции с «Ютой Джаз» (131:129, 4-2).



Мэнн набрал 20 очков в третьей четверти, установив рекорд в истории франшизы «Клипперс» по результативности за любой игровой отрезок в плей-офф. Теренс в шестом матче с «Джаз» превзошёл по результативности звёздного форварда «Клипперс» Пола Джорджа (28 очков) и помог команде впервые в истории выйти в финал Западной конференции. «Лос-Анджелес» одержал победу в двух последних играх без франчайз-игрока Кавая Леонарда, который выбыл на неопределённый срок с травмой колена.

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