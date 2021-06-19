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«Црвена Звезда» подписала легионера «Химок»

«Црвена Звезда» подписала легионера «Химок»
Виталий Весёлый
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Сербский разыгрывающий «Химок» Стефан Йович согласовал контракт с «Црвеной Звездой». Об этом сообщает инсайдер Христос Харпидис на своей официальной странице в «Твиттере.

Игрок начинал нынешний сезон в подмосковном клубе, однако после возникновения финансовых трудностей у «Химок» покинул расположение команды. За «Црвену Звезду» Стефан выступал с 2014 по 2017 годы.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» усилился лидером «Химок». Речь идёт о переходе в команду центрового Девина Букера. Букер присоединился к «Химкам» в межсезонье-2019. До этого 24-летний Букер три года провёл в мюнхенской «Баварии». Ранее выступал в чемпионате Франции за «Нанси», «Бурж» и «Шалон». Букер — один из самых зрелищных данкеров в Евролиге.

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