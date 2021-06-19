Снытина: мы были девочками Лукашенко. После нашей победы он прервал встречу с Путиным

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина высказалась о происходящем в Беларуси.
«Если я вернусь в Беларусь сейчас, то почти уверена, что меня посадят. Иногда говорят, что спорт — это не политика. Но это неправда. Спорт политичен. Мы не просто жители своей страны, мы её представляем. И когда вы видите кровь невинных людей, проливающуюся на улицах вашей страны, вам действительно нужно подумать о том, какую версию своей страны хотите представлять.
Раньше меня вообще не интересовала политика. Я не знала ни одного политика, кроме Лукашенко. Я даже никогда в жизни не голосовала. Но потом всё изменилось.
Однажды мы выиграли матч у России. И именно в тот момент Лукашенко встречался с Путиным. Впоследствии мы узнали, что он ненадолго прерывал эту встречу, чтобы сказать Путину: «Мои девочки победили твоих». Он действительно гордился нами. Мы были его девочками. О нас даже говорили: девочки Лукашенко», – приводит слова Снытиной Volkskrant.
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