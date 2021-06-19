Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милан» совершил два новых трансфера

«Милан» совершил два новых трансфера
Александр Кожевников
Комментарии

Греческий форвард Динос Митоглу продолжит карьеру в «Милане», сообщает в «Твиттере» журналист Маттео Андреани. Игрок подписал двухлетний контракт с клубом. Прошлый сезон 25-летний форвард провёл в «Панатинаикосе», набирая в среднем 9,3 очка и совершая 5,4 подбора за игру.

Как сообщает источник, «Панатинаикос» пытался удержать игрока в составе, предлагая ему трёхлетний контракт с увеличением зарплаты на 30 процентов, но он выбрал «Милан».

Кроме того, как сообщает Sportando, «Милан» подписал контракт с форвардом «Триеста» Давиде Альвити. 24-летний баскетболист имеет опыт выступления в сборной Италии. В прошлом сезоне в составе «Триесты» он сыграл в 31 матче Серии А, набирая в среднем 10,5 очка, 4,6 подбора, 1,3 перехвата и 1,1 передачи за игру.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021