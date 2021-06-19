«Милан» совершил два новых трансфера

Греческий форвард Динос Митоглу продолжит карьеру в «Милане», сообщает в «Твиттере» журналист Маттео Андреани. Игрок подписал двухлетний контракт с клубом. Прошлый сезон 25-летний форвард провёл в «Панатинаикосе», набирая в среднем 9,3 очка и совершая 5,4 подбора за игру.
Как сообщает источник, «Панатинаикос» пытался удержать игрока в составе, предлагая ему трёхлетний контракт с увеличением зарплаты на 30 процентов, но он выбрал «Милан».
Кроме того, как сообщает Sportando, «Милан» подписал контракт с форвардом «Триеста» Давиде Альвити. 24-летний баскетболист имеет опыт выступления в сборной Италии. В прошлом сезоне в составе «Триесты» он сыграл в 31 матче Серии А, набирая в среднем 10,5 очка, 4,6 подбора, 1,3 перехвата и 1,1 передачи за игру.
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