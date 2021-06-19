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Владимир Гомельский назвал игрока, который справился бы с ролью капитана ЦСКА

Владимир Гомельский назвал игрока, который справился бы с ролью капитана ЦСКА
Александр Кожевников
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Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что Дэниэл Хэкетт мог бы справиться с ролью капитана в ЦСКА.

«Я не нахожусь внутри команды, не знаю, кто в раздевалке самый авторитетный. Мне кажется, что Хэкетт справился бы», — написал Гомельский на своём сайте.

Московский ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Победителем турнира стал «Анадолу Эфес», обыгравший в финале «Барселону».

10 июня состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 89:81. Таким образом, ЦСКА со счётом 3-0 выиграл в финальной серии и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

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