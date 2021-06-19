Владимир Гомельский назвал игрока, который справился бы с ролью капитана ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что Дэниэл Хэкетт мог бы справиться с ролью капитана в ЦСКА.
«Я не нахожусь внутри команды, не знаю, кто в раздевалке самый авторитетный. Мне кажется, что Хэкетт справился бы», — написал Гомельский на своём сайте.
Московский ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Победителем турнира стал «Анадолу Эфес», обыгравший в финале «Барселону».
10 июня состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 89:81. Таким образом, ЦСКА со счётом 3-0 выиграл в финальной серии и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
- 19 июня 2021
-
22:53
-
22:35
-
21:53
-
21:06
-
19:49
-
19:15
-
18:50
-
17:30
-
16:56
-
15:37
-
15:01
-
13:45
-
13:43
-
12:42
-
11:00
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:08
-
08:50
-
08:32
-
08:28
-
08:02
-
07:50
-
05:30
-
01:11
-
01:02
- 18 июня 2021
-
23:44
-
22:44
-
22:38
-
21:46
-
21:14
-
20:55
-
19:46
-
18:39