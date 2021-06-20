Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» победил «Бруклин» в овертайме решающего матча и вышел в финал Востока

«Милуоки» победил «Бруклин» в овертайме решающего матча и вышел в финал Востока
Кирилл Горбачинский
Комментарии

В седьмом, решающем матче полуфинала Востока Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде в овертайме обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 115:111, победил в серии плей-офф 4:3 и вышел в финал конференции.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (40 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (23 очка и 10 подборов) и Брук Лопес (19 очков). У «Бруклина» наиболее результативными в игре стали Кевин Дюрант (48 очков и 9 подборов), Джеймс Харден (22 очка, 9 подборов и 9 передач) и Блэйк Гриффин (17 очков и 11 подборов).

Ранее в серии «Бакс» побеждали со счётом 86:83, 107:96 и 104:89, а «Нетс» выигрывали со счётом 115:107, 125:86 и 114:108.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
20 июня 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 115
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дюрант - 48, Харден - 22, Гриффин - 17, Браун - 14, Харрис - 10, Грин, Джеймс, Джонсон, Джонсон, Джордан, Динвидди, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Шамет
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Миддлтон - 23, Лопес - 19, Холидэй - 13, Такер - 11, Коннотон - 9, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Портис, Тиг, Тупан, Форбс

Соперником «Милуоки» по финалу Восточной конференции станет победитель противостояния «Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс». В настоящее время счёт в серии – 3-3.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021