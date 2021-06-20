«Милуоки» победил «Бруклин» в овертайме решающего матча и вышел в финал Востока

В седьмом, решающем матче полуфинала Востока Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде в овертайме обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 115:111, победил в серии плей-офф 4:3 и вышел в финал конференции.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (40 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (23 очка и 10 подборов) и Брук Лопес (19 очков). У «Бруклина» наиболее результативными в игре стали Кевин Дюрант (48 очков и 9 подборов), Джеймс Харден (22 очка, 9 подборов и 9 передач) и Блэйк Гриффин (17 очков и 11 подборов).

Ранее в серии «Бакс» побеждали со счётом 86:83, 107:96 и 104:89, а «Нетс» выигрывали со счётом 115:107, 125:86 и 114:108.

Соперником «Милуоки» по финалу Восточной конференции станет победитель противостояния «Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс». В настоящее время счёт в серии – 3-3.