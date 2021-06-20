Яннис Адетокунбо: повторяю сказанное пару дней назад. Кевин Дюрант — лучший игрок в мире

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после седьмого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Бруклин Нетс» (115:111 ОТ, 4-3) отдал должное игроку соперников Кевину Дюранту.
«Повторяю сказанное пару дней назад. Кевин Дюрант — лучший игрок в мире. Дюрант остаётся лучшим на планете», — приводит слова Адетокунбо CBS Sports.
Ранее Адетокунбо уже называл Дюранта лучшим баскетболистом в мире после пятого матча. Кевин набрал рекордные в истории седьмых матчей плей-офф 48 очков, на счету Адетокунбо 40 очков и 13 подборов. Дюрант дальним двухочковым попаданием сравнял счёт в концовке основного времени, но на последней секунде овертайма запустил «эйр-болл» в потенциально спасительной атаке.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
- 20 июня 2021
-
08:38
-
08:24
-
08:06
-
07:53
-
07:12
-
00:30
- 19 июня 2021
-
23:47
-
22:53
-
22:35
-
21:53
-
21:06
-
19:49
-
19:15
-
18:50
-
17:30
-
16:56
-
15:37
-
15:01
-
13:45
-
13:43
-
12:42
-
11:00
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:08
-
08:50
-
08:32
-
08:28
-
08:02
-
07:50
-
05:30
-
01:11
-
01:02
- 18 июня 2021
-
23:44