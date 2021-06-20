Яннис Адетокунбо: повторяю сказанное пару дней назад. Кевин Дюрант — лучший игрок в мире

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после седьмого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Бруклин Нетс» (115:111 ОТ, 4-3) отдал должное игроку соперников Кевину Дюранту.

«Повторяю сказанное пару дней назад. Кевин Дюрант — лучший игрок в мире. Дюрант остаётся лучшим на планете», — приводит слова Адетокунбо CBS Sports.

Ранее Адетокунбо уже называл Дюранта лучшим баскетболистом в мире после пятого матча. Кевин набрал рекордные в истории седьмых матчей плей-офф 48 очков, на счету Адетокунбо 40 очков и 13 подборов. Дюрант дальним двухочковым попаданием сравнял счёт в концовке основного времени, но на последней секунде овертайма запустил «эйр-болл» в потенциально спасительной атаке.

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