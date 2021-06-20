Сергей Базаревич прокомментировал уверенную победу России над Турцией

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич высказался о победе над Турцией (77:64) во втором контрольном матче в Стамбуле.
«Что так сильно изменилось за сутки? «-18» случились только в конце (Россия проиграла Турции в первом товарищеском матче со счётом 62:80 — прим. „Чемпионата“), за три минуты до сирены мы ещё были в игре. Если бы забили свободный трёхочковый из угла при «-6», все могло сложиться иначе. Просто вчера у нас «закончилось топливо». Трудно играть в день прилёта, тем более после раннего подъёма. Мы получили новых игроков, для Семёна Антонова и Вани Ухова это был первый матч, я пробовал новые сочетания просто потому, что другого времени что-то пробовать не будет. И не всё было красиво.
Но вчера я говорил, что мы должны отреагировать, — и мы отреагировали, хорошо защищались. Накануне очень много пропустили. От организации нападения страдала и защита: броски были не очень, а после наших 17 потерь турки убегали в отрывы и набрали много лёгких очков. Нужно было от этого избавиться.
Сегодня нападение было лучше, лёгких очков не было. Следующей целью было контролировать подбор — с этим относительно: местами справлялись, местами нет. Евгений Бабурин, не набрав ни одного очка, оказал такое влияние на игру, что вдохновил всех. А хорошо отзащищавшись, сразу все забили. Я думаю, это наш путь. Надеюсь, что будем продолжать так же. Всё ли в порядке с Тимофеем Мозговым? Надеюсь, что хорошо. Мы решили его поберечь, лишний раз не рисковать. Прогресс 19-летнего Карданахишвили? Не хочу выдавать авансы, но он радует», — цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.
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