Игрок «Бостона» отговорил звезду переходить в свой клуб

Форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин мог перейти в «Бостон Селтикс», утверждает The Athletic. По данным источника, Гриффин разговаривал с одним из игроков «Селтикс» и спросил, стоит ли ему переходить в команду, но тот посоветовал Блэйку рассматривать другой вариант из-за кризиса в «Бостоне». В итоге Гриффин предпочёл перейти в «Бруклин» на правах свободного агента.
По окончании сезона Брэд Стивенс покинул должность главного тренера «Бостона».
Накануне стало известно, что «Селтикс» обменяли одного из лидеров команды Кембу Уокера. Они отдали его «Оклахоме Сити-Тандер». Также «Селтикс» отдали 16-й пик драфта-2021 и выбор во втором раунде драфта-2025 в обмен на пятикратного участника Матча всех звёзд Эла Харфорда, центрового Мозеса Брауна и выбор во втором раунде драфта 2023 года.
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