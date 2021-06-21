Кевин Дюрант принял решение по участию в Олимпиаде

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сыграет в составе сборной США на Олимпиаде в Токио, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Дюрант набирал в среднем 34,3 очка, 9,3 подбора и 4,4 передачи за 12 игр в плей-офф НБА-2021. «Бруклин» проиграл серию второго раунда с «Милуоки Бакс» (3-4).



Ранее участвовать в Олимпиаде согласились атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, «большой» «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пока не принял решение и оценивает свои шансы поехать в Токио как «50 на 50».