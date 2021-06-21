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Определен лучший функционер сезона НБА

Определен лучший функционер сезона НБА
Алексей Фалько
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Генеральный менеджер «Финикс Санз» Джеймс Джонс получил награду «Руководитель года в НБА» в сезоне-2020/2021, сообщает Hoops Rumors.

«Я хочу поблагодарить владельца клуба Роберта Сарвера за эту возможность. Вс`, что я могу сказать, это „Вперед, “Санз». Давайте побеждать", — заявил Джонс после получения награды.

Джонс в качестве баскетболиста выиграл три титула чемпиона НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». В «Финиксе» он работает с 2017 года после завершения игровой карьеры. Джонс помог организовать несколько ключевых ходов, благодаря которым в этом году «Финикс» стал контендером. Летом 2019 года Джонс нанял главного тренера Монти Уильямса, а в межсезонье-2020 выменял опытного разыгрывающего Криса Пола.

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