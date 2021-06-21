Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА высказались о продлении контракта с игроком сборной России

В ЦСКА высказались о продлении контракта с игроком сборной России
Алексей Фалько
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с защитником Иваном Уховым.

«За три года с нами Ваня многого добился, стал чемпионом Евролиги, выиграл другие титулы. Но самое главное, он игрок, прогресс которого на площадке очевиден. Он готов потратить безграничные часы на то, чтобы совершенствоваться, чтобы раскрыть все грани своего таланта. Всякий раз, когда он получает минуты на паркете, он зарабатывает каждую секунду. Это был особенный год для Вани, и он проявил высочайший профессионализм. Желаю ему оставаться здоровым и продолжать расти вместе с командой», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Уход в среднем набирал 4,5 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи за 13,8 минуты в 59 матчах прошлого сезона Евролиги и Единой лиги ВТБ

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021