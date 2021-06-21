В ЦСКА высказались о продлении контракта с игроком сборной России

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с защитником Иваном Уховым.



«За три года с нами Ваня многого добился, стал чемпионом Евролиги, выиграл другие титулы. Но самое главное, он игрок, прогресс которого на площадке очевиден. Он готов потратить безграничные часы на то, чтобы совершенствоваться, чтобы раскрыть все грани своего таланта. Всякий раз, когда он получает минуты на паркете, он зарабатывает каждую секунду. Это был особенный год для Вани, и он проявил высочайший профессионализм. Желаю ему оставаться здоровым и продолжать расти вместе с командой», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Уход в среднем набирал 4,5 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи за 13,8 минуты в 59 матчах прошлого сезона Евролиги и Единой лиги ВТБ