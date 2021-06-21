В «Зените» прокомментировали подписание одного из лучших бомбардиров чемпионата Испании

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер Хавьер Паскуаль высказались о подписании двухлетнего контракта с защитником «Мурсии» Коннером Фрэнкампом.

«Это подписание призвано укрепить позицию разыгрывающего. В прошедшем сезоне во время отсутствия на площадке Кевина Пангоса появлялись сложности при организации игры. Коннер Фрэнкамп обладает всеми качествами, чтобы выступать на высоком уровне, и мы видим в нём большой потенциал», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».



«Мы рады, что Коннер Фрэнкамп решил продолжить карьеру в нашем клубе. Он молодой игрок и имеет огромный потенциал для улучшения своей игры. Он баскетболист с хорошим менталитетом. В прошлом году он продемонстрировал свои снайперские навыки, став 4-м лучшим бомбардиром такой сильной лиги, как ACB. Более того, он очень хорошо набирает очки после пик-н-роллов. Мы рады, что Коннер сделает свой следующий шаг в карьере в «Зените»!», — заявил Паскуаль.

В прошлом сезоне Фрэнкамп набирал в среднем 15,7 очка, делал 3,5 передачи и 2,2 подбора за 26 минут в 25 играх испанской лиги ACB. Коннер стал четвёртым лучшим бомбардиром чемпионата Испании, уступив только Гиорги Шермадини (16,5 очка), Алексе Аврамовичу (16,4 очка) и Мело Тримблу (16,4 очка).