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«Валенсия» назначила нового главного тренера

«Валенсия» назначила нового главного тренера
Антон Мозговой
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Пресс-служба «Валенсии» объявила о назначении Жоана Пеньярройи на пост главного тренера команды. Контракт специалиста рассчитан на сезон-2021/2022.

52-летний специалист ранее покинул «Сан-Пабло Бургос». С ним он дважды выиграл Лигу чемпионов.
Пеньярройя сменит в «Валенсии Жауме Понсарнау. Он покидает команду по истечении срока контракта. Понсарнау переходит в «Сарагосу».

Тренер в «Валенсии» провёл пять сезонов. Сперва он был ассистентом главного тренера. А с 2018 года возглавил команду уже в качестве главного тренера. Под руководством Понсарнау команда завоевала Еврокубок в 2019 году.

«Валенсия» в прошлом сезоне не смогла выйти в плей-офф Евролиги. Из-за неудачного выступления команда не смогла получить путёвку в Евролигу на следующий сезон.

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