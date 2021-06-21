«Валенсия» назначила нового главного тренера
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Пресс-служба «Валенсии» объявила о назначении Жоана Пеньярройи на пост главного тренера команды. Контракт специалиста рассчитан на сезон-2021/2022.
52-летний специалист ранее покинул «Сан-Пабло Бургос». С ним он дважды выиграл Лигу чемпионов.
Пеньярройя сменит в «Валенсии Жауме Понсарнау. Он покидает команду по истечении срока контракта. Понсарнау переходит в «Сарагосу».
Тренер в «Валенсии» провёл пять сезонов. Сперва он был ассистентом главного тренера. А с 2018 года возглавил команду уже в качестве главного тренера. Под руководством Понсарнау команда завоевала Еврокубок в 2019 году.
«Валенсия» в прошлом сезоне не смогла выйти в плей-офф Евролиги. Из-за неудачного выступления команда не смогла получить путёвку в Евролигу на следующий сезон.
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