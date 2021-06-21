Джеймс Харден и Кайри Ирвинг приняли решение по участию в Олимпиаде

Лидеры «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и Кайри Ирвинг определились с планами на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио (Япония). Как утверждает инсайдер Шэмс Чарания, Харден намеревается сыграть за сборную США. В свою очередь Ирвинг с большой долей вероятности пропустит Игры, чтобы восстановиться после травмы голеностопа.
Ирвинг получил травму в четвёртом матче серии плей-офф с «Милуоки Бакс». Кайри наступил на ногу Яннису Адетокунбо, после чего получил повреждение. В итоге он пропустил остальные матчи серии. В свою очередь Харден заканчивал серию, выступая с растяжением подколенного сухожилия.
Ранее о желании поехать в Токио сообщили Кевин Дюрант, Девин Букер, Дэмьен Лиллард, Брэдли Бил, Джейсон Тейтум и Дрэймонд Грин.
Баскетбольный турнир на Олимпийских играх стартует уже 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США будет проводить подготовительные матчи.
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