Скотти Пиппен выбрал лучшего игрока между Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом

Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. Как считает Скотти, Леброн по игровым навыкам превосходит Дюранта.

«Чтобы превзойти Леброна Джеймса, нужно немного больше, чем просто индивидуальные навыки. Леброн — полноценный командный игрок, который понимает важность командных усилий и цену победы. Приблизился ли Кевин к этому уровню? Он уехал домой. Думаю, ему ещё есть чему поучиться. Хотя бы с точки зрения того, что нужно делать, чтобы приводить команду к победе», — приводит слова Пиппена Essentially Sports со ссылкой на Yahoo Sports.



В «Лос-Анджелесе» Леброн стал чемпионом в 2020-м. Сезон-2020/2021 завершился для Джеймса первым в карьере вылетом в стартовом раунде плей-офф.