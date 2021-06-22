Скотти Пиппен выбрал лучшего игрока между Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом

Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. Как считает Скотти, Леброн по игровым навыкам превосходит Дюранта.
«Чтобы превзойти Леброна Джеймса, нужно немного больше, чем просто индивидуальные навыки. Леброн — полноценный командный игрок, который понимает важность командных усилий и цену победы. Приблизился ли Кевин к этому уровню? Он уехал домой. Думаю, ему ещё есть чему поучиться. Хотя бы с точки зрения того, что нужно делать, чтобы приводить команду к победе», — приводит слова Пиппена Essentially Sports со ссылкой на Yahoo Sports.
В «Лос-Анджелесе» Леброн стал чемпионом в 2020-м. Сезон-2020/2021 завершился для Джеймса первым в карьере вылетом в стартовом раунде плей-офф.
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