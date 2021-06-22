Сборная России крупно проиграла Литве в товарищеском матче

Мужская сборная России уступила национальной команде Литвы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 61:78.



В первой четверти команды показали равную игру, но чуть сильнее оказались литовцы — 20:16. Вторая десятиминутка осталась за российской сборной — 19:17. Определяющей в матче стала третья четверть, победу в которой со счётом 21:11 одержали баскетболисты сборной Литвы. Заключительные десять минут долгое время проходили в равной борьбе, однако концовка осталась за литовцами, выигравшими четверть со счётом 20:15.

В составе победителей самым результативным игроком в матче стал Йонас Валанчюнас, на счету которого 16 очков. Больше всех очков среди игроков сборной России набрал Антон Астапкович — 13.