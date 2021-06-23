Состоялась лотерея драфта НБА. Первый пик достался «Детройту»

«Детройт» стал обладателем первого пика драфта НБА 2021 года по результатам лотереи, сообщает официальный сайт лиги.
По итогам регулярного чемпионата «Детройт» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 20 матчей из 72.
Вторым на предстоящем драфте будет выбирать «Хьюстон Рокетс», ставший худшей командой НБА текущего сезона (17 побед в 72 матчах). Далее идут «Кливленд Кавальерс», «Торонто Рэпторс», «Орландо Мэджик», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Орландо Мэджик», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Шарлотт Хорнетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Индиана Пэйсерз», «Голден Стэйт Уорриорз» (повторы обусловлены обменами между клубами). Оставшиеся места будут определены по итогам розыгрыша плей-офф.
Главным претендентом на выбор под первым пиком драфта является 19-летний разыгрывающий Кейд Каннингэм, выступавший в NCAA за университет Оклахомы. В 27 матчах текущего сезона он записывал себев актив в среднем за игру 20,1 очка, делал 3,5 передачи и 6,2 подбора.
Драфт НБА состоится в ночь на 30 июля.
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