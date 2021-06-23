«Финикс» предоставил новую информацию по Крису Полу

В «Финикс Санз» рассчитывают, что разыгрывающий Крис Пол сможет восстановиться к третьему матчу финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс», утверждает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее 36-летний баскетболист пропустил первые матчи серии. Он был вынужден уйти на карантин по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса.

Известно, что у Пола, который был вакцинирован от коронавируса, нет симптомов. Он находится в изоляции.

В нынешнем сезоне Пол принял участие в 70 матчах, в среднем он набирал 16,4 очка и делал 4,4 подбора. Пол пропустил два первых матча серии. В настоящее время счёт в серии равный — 1-1.

Во втором полуфинале НБА встречаются «Атланта Хоукс» и «Милуоки Бакс». Они ещё не открыли серию.