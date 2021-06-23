Экс-звезда НБА рассказал, как Майкл Джордан запугал его в первом матче

Бывший игрок НБА Ларри Джонсон рассказал, как легенда лиги Майкл Джордан психологически воздействовал на него во время матча, когда они впервые встретились на площадке.

«Джордан говорил всякую дрянь. Когда мы впервые встретились на площадке, он подошёл прямо ко мне и сказал: «Как там Дороти?» Это моя мама. Я не мог нормально играть. Мне кажется, что я тогда набрал всего 8 очков. Ему удалось воздействовать на меня», — приводит слова Джонсона Essentially Sports.

По всей видимости, Джонсон говорит о матче, который состоялся в сезоне 1991 года. Тогда он набрал 14 очков, но вечер для него получился неудачным. Он реализовал лишь 5 из 13 бросков.