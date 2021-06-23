Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден не сыграет на Олимпиаде, согласились две новых звезды НБА

Джеймс Харден не сыграет на Олимпиаде, согласились две новых звезды НБА
Комментарии

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден не сыграет на Олимпиаде в Токио из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Hoops Rumors. Летом баскетболист собирается сосредоточиться на восстановлении.

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин и форвард «Детройт Пистонс» Джереми Грант готовы выступить за сборную США на Олимпийских играх. После отказа Хардена есть 12 согласившихся поехать в Токио баскетболистов: Дэмьен Лиллард, Брэдли Бил, Девин Букер, Джру Холидэй, Зак Лавин, Кевин Дюрант, Джейсон Тейтум, Крис Мидллтон, Джереми Грант, Бэм Адебайо, Дрэймонд Грин, Кевин Лав.

Букер, Холидэй и Миддлтон всё ещё играют в плей-офф НБА. Генеральный менеджер сборной США Джерри Коланджело заявил, что Букер намерен поехать в Токио, независимо от того, насколько поздно закончится сезон для клуба. Неясно, заняли ли Холидэй и Миддлтон аналогичную позицию.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021