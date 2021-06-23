Джеймс Харден не сыграет на Олимпиаде, согласились две новых звезды НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден не сыграет на Олимпиаде в Токио из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Hoops Rumors. Летом баскетболист собирается сосредоточиться на восстановлении.
Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин и форвард «Детройт Пистонс» Джереми Грант готовы выступить за сборную США на Олимпийских играх. После отказа Хардена есть 12 согласившихся поехать в Токио баскетболистов: Дэмьен Лиллард, Брэдли Бил, Девин Букер, Джру Холидэй, Зак Лавин, Кевин Дюрант, Джейсон Тейтум, Крис Мидллтон, Джереми Грант, Бэм Адебайо, Дрэймонд Грин, Кевин Лав.
Букер, Холидэй и Миддлтон всё ещё играют в плей-офф НБА. Генеральный менеджер сборной США Джерри Коланджело заявил, что Букер намерен поехать в Токио, независимо от того, насколько поздно закончится сезон для клуба. Неясно, заняли ли Холидэй и Миддлтон аналогичную позицию.
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