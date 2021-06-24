В «Голден Стэйт» отреагировали на попытки Леброна Джеймса переманить к себе Стефена Карри

Владелец «Голден Стэйт Уорииорз» Джо Лэйкоб прокомментировал слухи о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пытается переманить в клуб игрока «воинов» Стефена Карри.



«Я определённо не беспокоюсь о том парне, что пытается завербовать его. Не думаю, что ему это удастся.



Послушайте, если Стефен действительно хочет уйти в конце своего контракта, то он сможет это сделать, ведь он станет свободным агентом. Это то, что я ранее говорил о Кевине Дюранте. Я всё ещё дружу с Кевином, он мне очень нравится. И я всегда буду уважать его за то, что он сделал для этой франшизы, потому что он брал меньше денег за свою игру, чем мог бы.



Благодаря этому мы смогли нанять ещё нескольких сильных игроков. Немногие баскетболисты готовы на такое. Так что я уважаю Кевина и восхищаюсь им. То же самое будет и со Стефеном. Он многое сделал для нас, а мы для него», – приводит слова Джо Лэйкоба The Athletic.