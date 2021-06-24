Рик Карлайл получил контракт на $ 29 млн в новом клубе после ухода из «Далласа»

«Индиана Пэйсерс» подписала четырёхлетний контракт на сумму 29 миллионов долларов с главным тренером Риком Карлайлом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

В июне Карлайл решил покинуть должность главного тренера «Даллас Маверикс» после 13 лет в команде. Под руководством Карлайла «Даллас» в первый и единственный раз в своей истории стал чемпионом НБА в 2011 году. Карлайл возвращается в «Пэйсерс» спустя 14 лет. Ранее он возглавлял команду с 2003 по 2007 годы, а также являлся ассистентом Ларри Бёрда с 1997 по 2000-й годы…

«Индиана» искала опытного тренера после расставания с Нэйтом Бьоркреном. Зарплата Карлайла будет примерно вдвое больше, чем получали Фрэнк Фогель и Нэйт Макмиллан во время пребывания на посту главного тренера «Пэйсерс».