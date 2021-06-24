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Сборная США назвала окончательный состав на Олимпиаду в Токио

Сборная США назвала окончательный состав на Олимпиаду в Токио
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Сборная США назвала окончательный состав на Олимпиаду в Токио, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Состав сборной США (12 игроков)

Защитники: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Форварды: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джереми Грант («Детройт Пистонс»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

Центровой: Бэм Адебайо («Майами»).

Олимпийский баскетбольный турнир в Токио начнётся 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведёт подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.

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