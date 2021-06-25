Эксперт: Кевин Лав вызван в сборную США из-за того, что он белый

Аналитик НБА Джален Роуз считает, что вызов в сборную США тяжёлого форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава обусловлен цветом кожи баскетболиста.
«Кевин Лав в команде из-за того, что он белый. Не бойтесь создать полностью черную команду, представляющую Соединенные Штаты Америки. Я разочарован этим. Любой, кто смотрел матчи НБА в этом году, знает, что у Кевина Лава не было звездного сезона. Лав не был лучшим игроком в своей команде и явно не заслуживает того, чтобы быть в этом составе сборной США. Место Лава должно было достаться Деандре Эйтону, который проводит потрясающий плей-офф в составе „Финикс Санз“, — приводит слова Роуза The Spun.
Лав в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 12,2 очка за игру (худший показатель с сезона новичка) и 7,4 подбора (антирекорд карьеры).
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