Скотти Пиппен: у меня никогда не было дружеских отношений с Майклом Джорданом вне площадки

Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен признался, что у него никогда не было дружеских отношений с Майклом Джорданом вне площадки.



«Знаете, для Майкла не было ничего важнее игры. Даже когда я приехал в Чикаго в первый раз, он был большой, знаковой фигурой для НБА. Так что у нас никогда не было дружеских отношений вне площадки.



У нас были безупречные взаимоотношения на площадке. Мы все подталкивали друг друга к успеху. Мы тренировались вместе, чтобы быть лучшими. Всё, что мы делали на паркете, было с большим уважением, мы знали, что нам под силу стать лучшими. Мы могли доминировать. Мы прошли через самый настоящий Вьетнам, чтобы добраться туда, где мы были. Мы прошли через войну», — приводит слова Скотти Пиппена Fadeaway World.