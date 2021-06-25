«Зенит» объявил о переходе Дмитрия Кулагина
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«Зенит» заключил однолетний контракт с защитником Дмитрием Кулагиным, сообщил клуб из Санкт-Петербурга на официальном сайте.
С 16-ти лет Дмитрий привлекался к выступлениям за сборные России. В составе студенческой сборной России Кулагин стал победитель Универсиады в Казани в 2013 году.
Достижения Дмитрия: Символическая пятёрка чемпионата Европы U18 (2010), Символическая пятёрка чемпионата мира U19 (2011), Победитель Универсиады в Казани (2013), Вторая символическая пятёрка Еврокубка (2018), Самый ценный игрок Финала четырёх Кубка России (2018), Лучший по игре в защите Единой лиги ВТБ (2018), Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ (2014), участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018, 2019, 2020).
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