Валерий Калинов: самых тяжёлых моментов в сезоне было два, причём все связаны с УНИКСом

Центровой «Локомотива-Кубань» Валерий Калинов вспомнил самые яркие и тяжелые моменты сезона-2020/2021.

«Какие матчи сезона стали самыми яркими для меня? Гостевой матч регулярки против «Химок» с нереальной концовкой! Тогда Мантас забил треху, на которую своим дальним броском ответил Сергей Моня, но все-таки Найджел зарешал и забросил практически с сиреной решающий мяч. Мне в том матче дали приличное количество времени, я себя неплохо проявил, но тут дело не только в этом, конечно, а в самом накале этой игры!

Как насчёт самых тяжелых моментов сезона? Их было два, причём все они связаны с казанским УНИКСом, как вы понимаете. Как в Еврокубке, так и в Лиге ВТБ мы, к сожалению, не смогли их пройти. Помню, что когда мы вылетели из Еврокубка, то у всей команды было смятение, но на следующий день тренер провел с нами беседу и настроил на Лигу ВТБ. Появилось воодушевление, мы хорошо провели концовку регулярного сезона и прошли в четвертьфинале «Химки». Был настрой, а потом снова этот УНИКС, снова смятение, грусть и тоска в итоге.



Доволен ли в целом своей игрой? В целом, я считаю, что неплохо себя показал, когда выходил на площадку. Мне нужна масса! На моей позиции нужно быть мощным парнем, так что сейчас упор будет на набор мышечной массы, чтобы можно было потолкаться с любым оппонентом на равных. Ещё хочу подтянуть защиту против маленьких, игру 1 на 1, то есть индивидуальные скиллы", — приводит слова Калинова официальный сайт «Локомотива-Кубань».