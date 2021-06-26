Димитрис Прифтис прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Панатинаикосом»

Греческий специалист Димитрис Прифтис, покинувший пост наставника УНИКСа, стал главным тренером «Панатинаикоса». Прифитис подписал контракт с греческим клубом на три года.



«Работать в «Панатинаикосе» — большая радость и честь для меня. В то же время это и большая ответственность. Я полностью осознаю все требования и сложности. «Панатинаикос» – одна из самых важных команд Европы. Понимаю, что сейчас у клуба особый период, и мне предстоит многое сделать. Благодарен за доверие. Могу заверить, что подойду к выполнению обязанностей с усердием и намерен сделать всё от себя зависящее для достижения результата. Наша цель – построить команду, которая никого не будет бояться», — приводит слова Прифтиса пресс-служба «Панатинаикоса».

Димитрис возглавил УНИКС в 2017 году. В завершившемся сезоне Прифтис вывел казанский клуб в финал Единой лиги ВТБ и Еврокубка. В Единой лиге ВТБ казанцы в финале уступили ЦСКА. Благодаря выходу в финал Еврокубка УНИКС в следующем сезоне сыграет в Евролиге.