Димитрис Прифтис пошёл на урезание зарплаты после ухода из УНИКСа

Греческий специалист Димитрис Прифтис, который, как сообщалось ранее, покинет пост наставника УНИКСа, станет главным тренером «Панатинаикоса». Об этом информирует Eurohoops, ссылаясь на собственные источники.



По данным Eurohoops, Прифтис подпишет двухлетний контракт с греческим клубом. Сейчас стороны обсуждают некоторые моменты соглашения, при выполнении которых станет возможным продление контракта ещё на один год. Примечательно, что Димитрис пошёл на урезание заработной платы ради соглашения с «Панатинаикосом».



Димитрис возглавил УНИКС в 2017 году. В завершившемся сезоне Прифтис вывел казанский клуб в финал Единой лиги ВТБ и Еврокубка. В Единой лиге ВТБ казанцы в финале уступили ЦСКА. Благодаря выходу в финал Еврокубка УНИКС в следующем сезоне сыграет в Евролиге.

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