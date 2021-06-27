Определены финалисты женского чемпионата Европы

В Валенсии завершились матчи за 5-8-е места и полуфиналы женского Евробаскета. Франция и Сербия стали финалистами турнира, Беларусь и Бельгия разыграют третье место. Босния и Герцеговина заняла пятое место, Россия стала шестой.

Евробаскет-2021. Женщины. 1/2 финала



Беларусь — Франция — 61:73 (18:20, 12:18, 17:19, 14:16)



Б: Бентли 23, Веремеенко 14 + 13 подборов,

Ф: Мийем 24 + 7 подборов, Жоанн 9 + 7 передач.



Сербия — Бельгия — 74:73 (23:17, 9:19, 22:19, 20:18)



С: Васич 16 + 8 подборов, Црвендакич 15,

Б: Альмо 18, Деларе 14 + 5 подборов + 8 передач, Местдаг 11, Линскенс 8 + 6 подборов, Мессеман 8 + 7 подборов.



Матчи за 5-8-е места



Швеция — Босния и Герцеговина — 63:82 (10:25, 21:30, 19:11, 13:16)

Ш: Эрин Эльдебринк 14 + 5 передач, Лойд 13, Фрида Эдельбринк 9 + 5 подборов + 6 передач,

Б: Джонс 34 +19 подборов, Бабич 17 + 7 передач.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-​аккаунте Fiba — The Basketball Channel.

Испания — Россия — 74:78 (17:12, 16:18, 14:19, 27:29)

И: Касорла 19, Ндур 15, Родригес 15, Каррера 11,

Р: Мусина 20 + 9 подборов, Левченко 15 + 9 передач, Вадеева 14 + 10 подборов, Глонти 11 + 6 подборов.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-​аккаунте Fiba — The Basketball Channel.