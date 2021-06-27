Скотти Пиппен признался, что ненавидит Чарльза Баркли и никогда не извинится перед ним

Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен, вспомнил о времени своего выступления за «Хьюстон Рокетс». Когда Скотти только присоединился к команде, Чарльз Баркли выступал в ней уже третий год и был лидером «Рокетс». Неудачные выступления «Хьюстона» вскоре вынудили Пиппена просить руководство команды отпустить его в «Портленд Трэйл Блэйзерс», что и было выполнено функционерами клуба. Впоследствии Чак заявлял, что почувствовал себя обманутым и публично требовал от Скотти извинений за внезапный уход из команды.



«Не стал бы извиняться перед Чарльзом Баркли даже под дулом пистолета. Более того, это он должен извиниться передо мной за то, что играл с такой жалкой и толстой задницей», — говорил ранее Пиппен.



Позже Баркли ответил на эти слова, заявив, что всегда носит с собой пистолет и поэтому у Пиппена есть шанс.



В недавнем интевью GQ Скотти вновь вернулся к этой истории.



«Я никогда не извинюсь перед ним, терпеть его не могу. Вот что я скажу: его арестовали только за то, что он выбросил из окна несколько белых парней. Я никогда не видел, чтобы он дрался с чернокожими. Он делает вид, будто он крутой, никогда не извинюсь перед ним», — сказал Пиппен.

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