Скотти Пиппен объяснил, почему отказался выходить на площадку в решающей игре плей-офф

Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен поделился подробностями своего отказа выходить на площадку за 1,8 секунды до конца третьего матча полуфинала Востока 1994 года с «Нью-Йорк Никс».

«Не думаю, что в этом есть какая-то тайна. Это был мой первый сезон без Майкла Джордана. Почему бы мне не выполнить этот последний бросок? В моей карьере были и взлёты, и падения, битвы с «Пистонс», и теперь меня оскорбляют, заявляя, что я должен ввести мяч в игру? Я реишл, что это был удар ниже пояса. Тогда я подумал, что то была попытка дать развитие Кукочу. Это был расистский шаг. После всего того, через что я прошёл, мне говорят, чтобы я ввёл мяч и отдал его Тони Кукочу? Это оскорбление. Именно так я всё это воспринял.



Это была моя команда. Почему пытались сделать героя из него? Он не был лидером. Я зарабатывал это для Майкла Джордана годами, и теперь Кукоч получает шанс совершить этот решающий бросок. И я должен был позволить этому случиться?» — приводит слова Пиппена GQ.