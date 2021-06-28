Названа причина конфликта Луки Дончича и Кристапса Порзингиса

Стала известна причина конфликта лидеров «Даллас Маверикс» Луки Дончича и Кристапса Порзингиса. Об этом в «Твиттере» сообщил инсайдер Майк Фишер.



«Помните, как Порзингис нарушил правила и отправился в стриптиз-клуб в Лос-Анджелесе во время плей-офф? „Маверикс“ притворились, что восприняли это в шутку, а Дончич — нет», — написал в своём «твиттере» Фишер.



Напомним, ранее стало известно, что Порзингис хочет покинуть клуб. По данным СМИ, причиной желания Порзингиса перейти в другую команду являются натянутые отношения с Лукой Дончичем.



«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.



Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.