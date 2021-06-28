Названа причина конфликта Луки Дончича и Кристапса Порзингиса

Стала известна причина конфликта лидеров «Даллас Маверикс» Луки Дончича и Кристапса Порзингиса. Об этом в «Твиттере» сообщил инсайдер Майк Фишер.
«Помните, как Порзингис нарушил правила и отправился в стриптиз-клуб в Лос-Анджелесе во время плей-офф? „Маверикс“ притворились, что восприняли это в шутку, а Дончич — нет», — написал в своём «твиттере» Фишер.
Напомним, ранее стало известно, что Порзингис хочет покинуть клуб. По данным СМИ, причиной желания Порзингиса перейти в другую команду являются натянутые отношения с Лукой Дончичем.
«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.
Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.
- 28 июня 2021
-
09:38
-
09:14
-
08:34
-
08:24
-
05:58
-
01:19
- 27 июня 2021
-
23:54
-
23:19
-
21:03
-
20:46
-
19:04
-
18:30
-
17:52
-
17:27
-
16:30
-
16:19
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
14:44
-
13:06
-
12:13
-
11:09
-
09:56
-
09:23
-
08:31
-
08:25
-
07:07
-
00:43
-
00:16
- 26 июня 2021
-
23:42
-
23:11
-
21:50
-
20:55
-
19:55