«Голден Стэйт» выставил на обмен одного из самых перспективных игроков НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» хочет обменять седьмой пик драфте-2021 и выбранного под вторым номером драфта-2020 центрового Джеймса Уайзмена ради немедленного усиления состава, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.



Одной из главных целей калифорнийского клуба может стать форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам. В сезоне-2020/2021 Сиакам сыграл 56 матчей, набирая в среднем 21,4 очка, 7,2 подбора, 4,5 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота. Контракт Паскаля действует до 2024 года. За следующий сезон форвард должен получить примерно 33 млн долларов. В июне 27-летний баскетболист перенёс операцию на плече. Прогнозируемое время восстановления и реабилитации составит примерно пять месяцев.