Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» выставил на обмен одного из самых перспективных игроков НБА

«Голден Стэйт» выставил на обмен одного из самых перспективных игроков НБА
Комментарии

«Голден Стэйт Уорриорз» хочет обменять седьмой пик драфте-2021 и выбранного под вторым номером драфта-2020 центрового Джеймса Уайзмена ради немедленного усиления состава, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Одной из главных целей калифорнийского клуба может стать форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам. В сезоне-2020/2021 Сиакам сыграл 56 матчей, набирая в среднем 21,4 очка, 7,2 подбора, 4,5 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота. Контракт Паскаля действует до 2024 года. За следующий сезон форвард должен получить примерно 33 млн долларов. В июне 27-летний баскетболист перенёс операцию на плече. Прогнозируемое время восстановления и реабилитации составит примерно пять месяцев.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021