В сборной России заявили, что статья об отказе игроков выступать за команду — заказная

Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов заявил, что статья об отказе ведущих российских баскетболистов от выступления за национальную команду в квалификации Олимпиады в Токио была заказной.
«Заказная статья. Все названные фамилии представляют одно и то же агентство, один и тот же клуб. Поэтому ничего серьёзного тут нет. Многие игроки, которые там назывались, — это блеф агентов вместе с журналистом. Преподнесено так, как будто они отказались играть за сборную, хотя мы их даже не вызывали. Это профанация, ничего серьёзного.
Все сильнейшие сейчас в сборной. Из тех, кого мы действительно ждали, по медицинским причинам не приехали Хвостов, Курбанов и Боломбой. Были у нас с Базаревичем разговоры про Зубкова, но он поступил так, как поступил. Всё остальное — это попытка пропиарить ушедший поезд», — приводит слова Панова Sports.ru.
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