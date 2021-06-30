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Новому главному тренеру клуба НБА не дали ответить на вопрос об обвинениях в изнасиловании

Новому главному тренеру клуба НБА не дали ответить на вопрос об обвинениях в изнасиловании
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Во время пресс-конференции по поводу назначения Чонси Биллапса на пост главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» журналист The Athletic Джейсон Куик задал Биллапсу вопрос об обвинениях в групповом изнасиловании, которые были выдвинуты ему в 1997 году.

«Вы говорили, что инцидент 1997 года сформировал вас невероятным образом. Не могли бы вы более подробно рассказать, как он вас сформировал?» – спросил Куик.

Сотрудница службы по связям с общественностью «Трэйл Блэйзерс» сразу же вмешалась в пресс-конференцию, не позволив Биллапсу ответить, и попросила журналистов перейти к следующему вопросу. Момент с вопросом Куина на отметке видео 24:05.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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