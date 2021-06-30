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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Грегом Уиттингтоном

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Грегом Уиттингтоном
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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским тяжёлым форвардом Грегом Уиттингтоном. 28-летний баскетболист стал первым новичком команды в межсезонье. Последним клубом Грега был «Денвер Наггетс» в НБА.

У игрока есть опыт выступления в Европе — ранее он играл в таких командах, как «Хапоэль Галил Гильбоа» и «Галатасарай».

«Мы получили универсального нападающего – он опасен с периметра и очень хорошо действует «в краске». Это агрессивный, мощный игрок. У него быстрый первый шаг, он хорошо использует свои атлетические данные, любит динамичный баскетбол с быстрым переходом из защиты в нападение, который соответствует нашим стандартам», — прокомментировал подписание контракта главный тренер краснодарского клуба Евгений Пашутин.

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