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Шакил О'Нил обрушился с критикой на Леброна Джеймса

Шакил О'Нил обрушился с критикой на Леброна Джеймса
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Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за жалобы на большую загруженность в сезоне НБА. Ранее Джеймс поделился мнением о большом количестве травм в нынешнем розыгрыше плей-офф, выразив мнение, что игрокам не хватает отдыха.

«Когда ты живёшь в мире, где 40 миллионов человек были уволены, а ты зарабатываешь $ 200 млн, то ты не должен жаловаться. Я не говорю, что не согласен с тем, что сказал Леброн, но я не жалуюсь и очень сожалею, потому что реальные люди работают на полную катушку, а всё, что должны делать баскетболисты — тренироваться пару часов в день, а затем на пару часов выйти на игру вечером и получить много денег. Так что моё мнение по этому поводу немного отличается», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.

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