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Сергей Базаревич назвал причины поражения России в матче с Мексикой

Сергей Базаревич назвал причины поражения России в матче с Мексикой
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Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение команды в олимпийской квалификации в матче с Мексикой. Встреча, проходившая в Сплите (Хорватия), закончилась со счётом 64:72.

«Это не то, как мы хотели начать турнир, плохое поражение для нас. Казалось, мы контролировали игру после первой половины, но третья четверть нас убила — мы допустили слишком много потерь и проиграли подбор, плюс не забили свои открытые броски. Мексиканцы использовали это. Мы пытались вернуться в игру, боролись, но вынуждены вынести уроки из этого матча и готовиться к предстоящему», — цитирует Базаревича ТАСС.

Несмотря на неудачный старт, сборная России сохраняет шансы на выход из группы. Для этого в следующем матче россиянам надо обыграть Германию с преимуществом не менее 8 очков.

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