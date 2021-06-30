Сергей Базаревич назвал причины поражения России в матче с Мексикой

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение команды в олимпийской квалификации в матче с Мексикой. Встреча, проходившая в Сплите (Хорватия), закончилась со счётом 64:72.

«Это не то, как мы хотели начать турнир, плохое поражение для нас. Казалось, мы контролировали игру после первой половины, но третья четверть нас убила — мы допустили слишком много потерь и проиграли подбор, плюс не забили свои открытые броски. Мексиканцы использовали это. Мы пытались вернуться в игру, боролись, но вынуждены вынести уроки из этого матча и готовиться к предстоящему», — цитирует Базаревича ТАСС.

Несмотря на неудачный старт, сборная России сохраняет шансы на выход из группы. Для этого в следующем матче россиянам надо обыграть Германию с преимуществом не менее 8 очков.