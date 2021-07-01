Андрей Ведищев прокомментировал подписание контрактов с двумя новичками «Локо»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал подписание контрактов с тяжёлым форвардом Грегом Уиттингтоном и атакующим защитником Дариусом Томпсоном.
«Уиттингтон — игрок, который способен влиять на результат матчей. Он обладает всеми необходимыми навыками для игры на периметре и под кольцом, может конкурировать с лучшими игроками Единой Лиги ВТБ и Еврокубка. Что важно, это амбициозный игрок. Как он сам сказал в своем интервью – приложит все усилия, чтобы утолить чемпионский голод вместе с командой. Рассчитываем, что он сможет быстро адаптироваться в «Локо».
Что касается Томпсона, то это атлетичный защитник, который смог хорошо себя проявить, играя в небольшом клубе в итальянском чемпионате. Он был одним из лучших на позиции комбо-гарда, умеет находить партнеров и может завершать атаки сам. Любит быстрый баскетбол, что подходит нашей модели игры. Надеюсь, прогресс, который он демонстрировал в итальянском чемпионате, продолжится в соревнованиях Единой Лиги ВТБ и Еврокубке", — сказал Ведищев.
- 1 июля 2021
-
14:55
-
14:51
-
14:51
-
14:01
-
13:24
-
13:03
-
11:53
-
10:58
-
09:45
-
09:43
-
08:56
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
08:09
-
07:54
-
06:49
-
00:17
-
00:06
-
00:03
- 30 июня 2021
-
23:29
-
23:15
-
22:18
-
21:34
-
21:21
-
21:04
-
19:33
-
18:54
-
18:24
-
18:12
-
18:00
-
17:28
-
16:45
-
15:41
-
14:34