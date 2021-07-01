Андрей Ведищев прокомментировал подписание контрактов с двумя новичками «Локо»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал подписание контрактов с тяжёлым форвардом Грегом Уиттингтоном и атакующим защитником Дариусом Томпсоном.



«Уиттингтон — игрок, который способен влиять на результат матчей. Он обладает всеми необходимыми навыками для игры на периметре и под кольцом, может конкурировать с лучшими игроками Единой Лиги ВТБ и Еврокубка. Что важно, это амбициозный игрок. Как он сам сказал в своем интервью – приложит все усилия, чтобы утолить чемпионский голод вместе с командой. Рассчитываем, что он сможет быстро адаптироваться в «Локо».

Что касается Томпсона, то это атлетичный защитник, который смог хорошо себя проявить, играя в небольшом клубе в итальянском чемпионате. Он был одним из лучших на позиции комбо-гарда, умеет находить партнеров и может завершать атаки сам. Любит быстрый баскетбол, что подходит нашей модели игры. Надеюсь, прогресс, который он демонстрировал в итальянском чемпионате, продолжится в соревнованиях Единой Лиги ВТБ и Еврокубке", — сказал Ведищев.